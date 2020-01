La serie The Witcher di Netflix più popolare di Stranger Things nella maggior parte dei paesi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Netflix sembra aver fatto centro con la sua ultima serie The Witcher, lo show ha rapidamente raccolto un grande seguito non solo negli Stati Uniti ma anche a livello internazionale. Il fan della serie Eberes ha deciso di capire quanto fosse grande il seguito internazionale, e dopo aver raccolto le varie classifiche dei più popolari di Netflix in tutto il mondo, sembra che The Witcher sia posizionato in alto nelle classifiche e nella maggior parte dei paesi è riuscito a battere il colosso Stranger Things, che è ora alla terza stagione. Eberes ha riportato 26 classifiche di Netflix per il confronto. Dai risultati evince che The Witcher è più popolare di Stranger Things in 21 paesi su 26.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

