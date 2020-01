Juve Sarri sotto accusa. Inter Conte con il vento in poppa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Riparte la serie A, riparte la sfida scudetto tra Sarri e Conte. I due allenatori guidano le squadre che condividono il gradino più alto del podio. Gli stessi punti, ma due sentimenti opposti : Conte sugli altari, Sarri sul banco degli accusati. Antonio Conte è l’idolo indiscusso dei tifosi Interisti che in pochi mesi, grazie alla sua guida, sono passati da un sofferto quarto posto con distacco a Contendere il titolo di Campione d’Inverno agli otto volte consecutive Campioni d’Italia. Nonostante l’eliminazione dalla Champions la fiducia in Conte è granitica Maurizio Sarri suscita qualche apprensione nella tifoseria bianconera. Eppure il tecnico toscano, computando Campionato e Champions, ha una media punti di gran lunga superiore ai suoi predecessori sulla panchina sabauda. Sarri ha già perso il primo trofeo stagionale, la SuperCoppa contro la Lazio. E nonostante la franca ... Leggi la notizia su optimaitalia

forumJuventus : Cassano: 'Sarri allenatore normale, Conte fuoriclasse perciò l'Inter vincerà lo scudetto. Per la Juve è dura anche… - naso___ : RT @JantasOO: Fatemi un fischio il giorno che Sarri fa un gol del genere con la Juve. Peraltro nasce da una genialata di Allegri che s'inv… - Elpicho8 : RT @JantasOO: Fatemi un fischio il giorno che Sarri fa un gol del genere con la Juve. Peraltro nasce da una genialata di Allegri che s'inv… -