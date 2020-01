Inneggiò ad Hitler su Twitter, il prof si difende: “Chiuso il mio account. Saluti a tutti” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Emanuele Castrucci, ex professore di filosofia del diritto dell'Università di Siena, diventato famoso per aver inneggiato a Hitler sui social network, ha annunciato che il suo account Twitter è stato chiuso. Il profilo, che tuttavia è ancora visibile, è sotto sequestro per decisione del tribunale del Riesame, che ha dato ragione al ricorso della procura di Siena dopo che il gip aveva respinto tale richiesta. Lui, tuttavia, continua a difendersi: "Non sono nazista e nemmeno filonazista". Leggi la notizia su fanpage

