Incidenti in Montagna | alpinisti precipitano sul Gran Sasso | uno è grave

Incidente questa mattina sul versante teramano del Gran Sasso: è in corso il recupero di un alpinista precipitato assieme ad un altro compagno di cordata alla base della ferrata Ventricini. Sul posto gli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino: i due sono feriti, ed uno sarebbe in gravi condizioni.

