Divisione del condominio art 61 e 62 disp att cc (Di giovedì 2 gennaio 2020) Cassazione 3.9.2019 n 22041 L'espressione edificio autonomo ex art. 61 e 62 disp att cc non legittima l'interpretazione per la quale il risultato della Divisione del condominio deve essere una autonomia meramente amministrativa, ma l'autonomia deve essere strutturale, l'edificio per dare luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di Divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale. Leggi la notizia su fanpage

