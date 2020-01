Di Battista: "Io sto con Paragone" (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali. Non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui. Vi esorto a leggere quel che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell’ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%”. Lo scrive Alessandro Di Battista, commentando con un post su una pagina di un attivista del M5s, l’espulsione di Gianluigi Paragone comunicata ieri dal movimento. Espulso #Paragone dal #M5S.Il commento di #DiBattistapic.twitter.com/HyEi034TKo— Ghita Iacono (@GhitaIacono) January 1, 2020 Leggi la notizia su huffingtonpost

