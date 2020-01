Cos’è lo scontrino elettronico, per tutti dal 1 gennaio 2020: cosa cambia per i consumatori (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dal 1 gennaio 2020 è scattata l'ora dello scontrino elettronico per gli operatori economici. Si discuteva della cosa già da luglio 2019, anche se poi la novità era divenuta, fino ad allora, obbligatoria solo per quegli esercenti che avevano totalizzato nel 2018 un ammontare d'affari superiore ai 400 mila euro. Come riportato dal 'corriere.it', lo scontrino elettronico non riguarda solo i commercianti, ma anche gli individui che sono soliti emettere ricevute fiscali (come nel caso di bar, ristoranti, B&B, piccoli artigiani, etc.). cosa cambia rispetto al prima? In pratica, con lo scontrino elettronico l'Agenzia delle Entrate recepirà subito la notifica delle transazioni attraverso alcune apparecchiature elettroniche. La situazione resta pressoché la stessa per i consumatori, che riceveranno un documento di natura commerciale al netto del valore fiscale, che servirà per ... Leggi la notizia su optimaitalia

