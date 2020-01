Comune di Salerno, in regalo la Costituzione ai neo maggiorenni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl Comune di Salerno apre le porte ai neo maggiorenni con un regalo di compleanno davvero speciale: la Costituzione della Repubblica Italiana. Domani venerdì 3 gennaio alle ore 10.30 il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città in via Roma, consegnerà alle ragazze ed ai ragazzi di Salerno che hanno compiuto 18 anni nel 2019 una copia della Costituzione. Un gesto di grande valore simbolico che festeggia la raggiunta maturità civile e democratica dei giovani salernitani . La cerimonia assume un significato speciale perché proprio nel Palazzo di Città, durante i mesi di Salerno Capitale, le forze politiche antifasciste impegnate nella Liberazione Nazionale cominciarono a delineare i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. In qualche modo si può affermare che Salerno sia stata “la prima culla” della ... Leggi la notizia su anteprima24

