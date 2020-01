Caso Gregoretti, domani Salvini invia la sua memoria difensiva in giunta (Di giovedì 2 gennaio 2020) domani, in mattinata, il segretario della Lega Matteo Salvini invierà alla giunta delle Immunità parlamentari la sua memoria difensiva in merito alla vicenda Gregoretti che lo vede imputato con l’accusa di sequestro di persona. La prossima riunione della giunta, scrive l’Ansa, è prevista l’otto gennaio. Matteo Salvini rischia fino a 15 anni di carcere per sequestro di persona. Il leader del Carroccio lo aveva annunciato in diretta tv su Rete4 a metà dicembre, nel corso della trasmissione Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano. «Viene trasmesso al presidente del Senato – spiega il senatore leghista aprendo la busta inviatagli dalla Procura di Catania, a firma del presidente del tribunale dei ministri Filippo La Mantia e datata 12 dicembre – che Salvini sarebbe colpevole di reato di sequestro di persona aggravato, avendo abusato dei suoi poteri. Rischio fino a ... Leggi la notizia su open.online

