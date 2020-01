Caro Salvini, irridi pure il Papa, ma il tuo Cristianesimo da selfie è un insulto alla vera fede (di Lorenzo Tosa) (Di giovedì 2 gennaio 2020) 31 dicembre 2019, San Pietro, Città del Vaticano, ultimo giorno dell’anno. Papa Bergoglio si concede all’abbraccio della folla. A un certo punto una donna, una pellegrina di chiare origini asiatiche, lo afferra per un braccio, lo strattona ripetutamente rischiando di farlo cadere, gli stringe con forza la mano senza mollarla. Il Papa prova a divincolarsi una, due, tre volte, infine, visibilmente spazientito, le dà un paio di buffetti sulla mano (anche schiaffetto è troppo) e riesce a liberarsi dalla sua presa, proseguendo per la sua strada con un’espressione del viso che è un misto di rabbia, shock e delusione. Boom! Quella scena, in breve, diventa trending topic a social unificati. Per l’intera giornata di ieri non si parla d’altro. E, come sempre accade, l’Italia si spacca in due tra chi stigmatizza il gesto e chi, invece, difende Papa ... Leggi la notizia su tpi

