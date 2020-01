Capodanno 2020 Napoli: spara botti, amputata la mano. Ricoverati ragazzini in coma etilico (Di giovedì 2 gennaio 2020) La voglia di eccedere e strafare ha portato molte persone in ospedale nella notte di Capodanno 2020. Al Cardarelli amputata la mano destra ad un uomo: se l’è distrutta sparando un botto illegale. Un altro uomo ha perso dure dita della mano per lo stesso motivo. Finora 17 i casi di abuso di alcol, la gran parte riguardanti minorenni, due dei quali al limite del coma etilico. È stato un Capodanno a Napoli fortunatamente senza vittime ma durante il quale si è sparato moltissimo. botti legali e illegali, petardi di ogni tipo tra la città e la provincia, letteralmente impazzita. I risultati si sono visti qualche ora dopo nei pronto soccorso degli ospedali. Un uomo di 41 anni ha subito l’amputazione della mano destra al Cardarelli di Napoli per le conseguenze dell’esplosione di un botto. Nella notte sono stati curati anche un 46enne che ha perso due dita della mano destra e un ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

