Capello alla Gazzetta: «Gattuso è bravo, ma De Laurentiis deve sostenerlo» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Fabio Capello parla del campionato in corso nell’intervista pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport.Juve favorita, ma Inter pericolosissima con gli ultimi innesti in squadra e Lazio che deve solo crederci di più. Questi i pronostici del ex tecnico per lo scudetto del 2020. ma c’è anche il Napoli, un Napoli che non tiene il passo della grandi in questa stagione, ma che deve assolutamente recuperare gli stimoli giusti e la tranquillità e Capello ha fiducia in Gattuso Il Napoli ha cambiato allenatore e cerca rinforzi: il nome di queste ore è quello del centrocampista slovacco Lobotka. «Nel Napoli mi pare fondamentale il recupero della tranquillità. Gattuso è bravo, ma De Laurentiis deve sostenerlo». È fondamentale il sostegno del presidente per non ritrovarsi nella medesima situazione che si è venuta a creare con Ancelotti. Una squadra spaccata e uno spogliatoio in ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Capello alla Gazzetta: «#Gattuso è bravo, ma #DeLaurentiis deve sostenerlo» Su #Ancelotti all’#Everton «Avrà capi… - internewsit : Capello: 'Inter, Vidal porta lo scudetto. Occhio alla Lazio, Juventus avanti' - - TempiRossoneri : #Capello: il ritorno di #Ibra al #Milan è positivo per quello che può ancora offrire come giocatore e per il contri… -