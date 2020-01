Azienda da 6 giorni di riposo a chi non fuma per compensare le pause dei fumatori (Di giovedì 2 gennaio 2020) Esiste un’Azienda che ha deciso di adottare una politica ispirata al principio dell’uguaglianza in tutti i sensi. Questa Azienda che si trova in Giappone, a Tokyo, la società di marketing Piala Inc., ha stabilito che non è giusto trattare diversamente i fumatori dai non fumatori e, in qualche modo, penalizzare i non fumatori e così ha pensato di dare ai non fumatori un riposo di 6 giorni al mese che andrà a compensare tutte le pause che fanno i fumatori. Questi 6 giorni di riposo saranno ovviamente retribuiti regolarmente . La decisione è stata adottata dopo che i non fumatori hanno portato alla luce questa differenza di trattamento e, secondo quello che riporta il Telegraph, la società è stata daccordo con tale rimostranza ed ha subito adottato una equiparazione di trattamento. Infatti, i non fumatori avevano asserito che lavoravano molto di più dei fumatori che molto spesso ... Leggi la notizia su baritalianews

