Addio Alessio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Oggi avrei dovuto pubblicare un editoriale natalizio, con gli auguri di Buone feste a tutti i nostri lettori. L’avevo già scritto, era lì, pronto, ma l’ho buttato via perché lunedì è arrivata la notizia della morte di Alessio Allegri e questo Natale si è fatto assai meno gioioso. Sì, perché Alessio non era una persona qualunque, era un simbolo, un esempio per tanti giovani, uno di quei personaggi carismatici che oggi quasi non esistono più. Aveva 37 anni. Di uomini giovani purtroppo succede che ne muoiano per incidenti o malori improvvisi, ma la storia di Alessio è diversa, molto diversa, ed è giusto che tutti voi la sappiate. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

