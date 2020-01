Nuovo incidente sulla Cima Capi, morto un base jumper russo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) base jumper russo morto sulla Cima Capi. L’uomo è deceduto durante il suo ultimo lancio dell’anno. L’allarme lanciato dalla comitiva. LENDRO (TRENTINO) – Il 2019 si conclude con un Nuovo incidente in montagna. Nel pomeriggio di martedì 31 dicembre 2019 un base jumper russo è morto sulla Cima Capi dopo un lancio. L’allarme è stato lanciato dalla comitiva dell’uomo che era pronto per il lancio. L’arrivo dei soccorsi è stato immediato ma per la vittima ormai non c’era più niente da fare. Sul decesso della base jumper è stata aperta un’inchiesta e nelle prossime ore il magistrato potrebbe autorizzare l’autopsia per cercare di accertare le cause della scomparsa del russo che era arrivato in Italia per un periodo di vacanza. base jumper morto sulla Cima Capi, la ricostruzione La Procura è al lavoro per ricostruire meglio ... Leggi la notizia su newsmondo

