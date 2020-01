Netanyahu chiede immunità parlamentare

A un mese dalla incriminazione per corruzione, frode e abuso di ufficio, il premier israelianosi avvale della. "Mi rivolgo al presidente della Knesset (Parlamento monocamerale di Israele, Ndr), Edelstein -ha detto in un discorso Tvper avvalermi del mio diritto, mio dovere e mia missione, per restare al servizio dei cittadini di Israele". L'annuncio arriva ore prima della scadenza del termine per la richiesta dell',ultima carta chegioca per evitare di essere processato.(Di mercoledì 1 gennaio 2020)