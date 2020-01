Nel milleproroghe la revoca delle concessioni autostradali. Di Maio: “I Benetton perderanno profitti perché non hanno fatto quanto dovuto” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Nel milleproroghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali”. E’ quanto ha detto il leader M5S e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook. “Questo decreto – aggiunge – dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permette di revocare le concessioni ai Benetton”. “La retorica che si perdono i posti Di lavoro” con la revoca delle concessioni ad Autostrade “è una sciocchezza. Si perdono i profitti dei Benetton ed è giusto, perché non hanno fatto quanto dovuto per mantenere quel ponte”, riferendosi al Morandi di Genova. “Io non sono tranquillo che ci siano quei signori – ha aggiunto il leader pentastellato – che non hanno mantenuto il ponte Morandi che ora gestiscono 3 mila chilometri, bisogna riprenderci quella gestione e poi i ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

