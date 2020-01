LIVE van Gerwen-Wright 3-5, Finale Mondiali freccette 2020 in DIRETTA: nuovo allungo dello scozzese (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Sfuma di un soffio il 180 per Wright che scende a 208 ma van Gerwen si inventa la magia e chiude da 128! 1-1. 21.51 Wright si porta rapidamente a 36 e poi chiude con un giro largo andando al doppio 8. 1-0 per lo scozzese. 21.50 Wright incomincia con un 135, van Gerwen con 96. 21.49 INIZIA IL NONO SET. VAN Gerwen-Wright 3-5. Vince il primo che arriva a 7. 21.45 WrightTTTTTTTTTTTT! 18, doppio 16: vince il leg e il set! van Gerwen annichilito nel momento cruciale! 21.45 Wright porta a casa 140 e scende a 50, van Gerwen parte da 72 ma sbaglia il decisivo doppio 20! 21.44 Che tensione: 210 contro 190. 21.42 Wright ricorre al doppio 8. 2-2, si decide tutto al quinto set nell’ottavo set. Momento cruciale. 21.41 Wright può chiudere col doppio 16, van Gerwen è a 36. 21.40 van Gerwen la risolve da 96 e vola sul 2-1, ora Wright deve ... Leggi la notizia su oasport

