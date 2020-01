LIVE van Gerwen-Wright 2-3, Finale Mondiali freccette 2020 in DIRETTA: lo scozzese torna avanti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VAN Gerwen-Wright 2-3. Piccolissima pausa. 21.14 WRIIIIIIIIIGHT! Triplo 20, doppio 18. HA VINTO IL SET! Che magia! Lo scozzese ora conduce per 3-2! 21.14 Wright gira a 96, van Gerwen riparte da 69 ma sbaglia il doppio 16 conclusivo! 21.14 Wright 180! 149 contro 188 dell’avversario. Vuole chiudere! 21.14 LO FA! Wright vola sul 2-1, la partita è clamorosamente girata in un amen. 21.14 INCREDIBILE! van Gerwen non chiude da 32, Wright può chiude col doppio 20. 21.13 Lo scozzese sciupa un regalo. 21.12 Leg rapidissimo: 32 van Gerwen, 99 Wright. 21.11 Wright sontuoso, doppio 16 e chiusura in 10 frecce: 1-1, contro-break. 21.11 Triplo 20, sbaglia il triplo 19, poi trova il doppio 10. E’ a 32, van Gerwen a 137. 21.11 WrightTTTTTTTTTTTT! ANCORAAAAAAAAAAAA! ALTRO 180! Sei frecce perfette: può chiudere in 9! 21.10 RISPOSTAAAAAAAAAA! 180 di ... Leggi la notizia su oasport

