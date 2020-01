Le ambasciate come ostaggi dell’Iran (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roma. L’ambasciata americana in Iraq è la più grande del mondo nella sua categoria e si trova nel settore di massima sicurezza della Zona verde di Baghdad, che a sua volta è già un settore molto sorvegliato sulla riva del fiume Tigri nel centro della capitale irachena. Per accedervi è necessario pas Leggi la notizia su ilfoglio

