Kevin Spacey, archiviata un’altra accusa di molestie. La presunta vittima era morta 4 mesi fa (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nuova vittoria legale per Kevin Spacey, l’attore premio Oscar finito travolto dalle accuse di molestie sessuali: la causa federale presentata da un massaggiatore è stata archiviata. L’accusatore, rimasto anonimo, è morto quattro mesi fa. Il procedimento, presentato presso il Tribunale distrettuale di Los Angeles, faceva riferimento a un episodio accaduto nel 2016 a Malibu: secondo quanto riferito dall’accusatore, l’attore lo ha portato a casa sua e costretto a toccargli i genitali. Il Los Angeles Times riferisce che le accuse sono state fatte cadere ufficialmente lunedì 30 dicembre: il caso è stato archiviato irrevocabilmente, il che significa che non può essere presentato nuovamente. L’avvocato di Spacey, Jennifer L. Keller, ha precisato che “contrariamente ad alcune notizie”, il suo cliente “non ha pagato per chiudere la causa”. Lo scorso luglio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

