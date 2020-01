Gianluca Vialli reagisce alla malattia: il fisico dell’ex attaccante è incredibile [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Gianluca Vialli sta lottando come un leone contro la malattia. L’ex calciatore ha scoperto da un pò di tempo di avere un tumore al pancreas, uno dei più pericolosi e con alto grado di mortalità. Vialli è stato uno dei calciatori più importanti del calcio italiano, le esperienze più importanti sono state con le maglie di Sampdoria e Juventus ma ha anche indossato quelle di Cremonese e Chelsea. Poi ha scoperto questa brutta malattia che sta affrontando ancora oggi con una forza incredibile, il calcio lo sta anche aiutando, Vialli sarà infatti ambasciatore per Euro 2020. Nelle ultime ore l’ex calciatore ha pubblicato una FOTO su Instagram, Gianluca si conferma in una forma fisica incredibile. In alto ecco la FOTOGALLERY con le immagini di qualche mese fa e con quella recente. “Il nuovo anno è davanti a noi, come un capitolo di un libro in attesa di essere scritto. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

