Genova: sospetta meningite, morta 36enne (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una donna di 36 anni è morta poco prima della mezzanotte al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova per una sospetta meningite meningococcica. E' stata somministrata la profilassi antibiotica a tutti i parenti. In corso accertamenti per confermare la diagnosi.

