Dopo Mattarella. Conte: "Possiamo migliorare il Paese". Salvini: "Noi siamo pronti" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Plauso bipartisan dalla politica al capo dello Stato Sergio Mattarella per il messaggio di fine anno incentrato sull’Italia buona, su altruismo, civismo e coesione nazionale. “Consegnare un Paese migliore per i nostri figli è un compito impegnativo ma alla nostra portata. L’importante è che ciascuno di noi si impegni in questa direzione e non perda di vista questa finalità”, sottolinea il premier Giuseppe Conte. “Progettare una società accogliente per le future generazioni, contrastare i cambiamenti climatici, rendere più stabili i rapporti di lavoro, colmare il divario tra Nord e Sud sono le basi su cui costruire oggi la comunità nazionale di domani”. “Faremo la nostra parte”, promette il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “La politica colga l’invito alla ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Giorgiolaporta : Volevamo fare i bravi e ascoltare il #discorsodifineanno di #Mattarella. Tre minuti dopo stiamo così.. ma quando pa… - Mov5Stelle : Oggi il presidente Conte ha indicato i due nuovi ministri che, dopo la nomina ufficiale del presidente della Repubb… - thewaterflea : RT @MaxDelPapa: Io dopo il #discorsodifineanno di #Mattarella 2 -