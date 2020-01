Dieci anni in copertina sul New Yorker (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Negli anni le sue copertine sono diventate veri e propri oggetti da collezione. Attraverso di loro il New Yorker ha raccontato i fatti, i personaggi, le storie del momento. Quella che segue è una selezione di alcuni degli avvenimenti del decennio che si è appena concluso così come sono stati rappres Leggi la notizia su ilfoglio

espressonline : Ok, mettetevi comodi perché ne leggerete delle belle ;) L'incredibile raccolta di @nonleggerlo sul peggio della pol… - petergomezblog : ‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, parla il consigliere minacciato dai boss: “Dieci anni di denunce inascoltate, mi dava… - NicolaMorra63 : Non c'è mai la #Mafia. Ma non solo nel sud omertoso! -