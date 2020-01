Botti capodanno 2020: 204 feriti e 1 morto. Napoli maglia nera (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Botti capodanno 2020: 204 feriti e 1 morto. Napoli maglia nera Come ogni capodanno, dopo la notte di San Silvestro e i consueti brindisi e propositi per l’anno nuovo, tocca fare il triste bilancio dei feriti da Botti e petardi. Quest’anno, il numero di feriti – secondo le autorità – si è fermato a 204. Un po’ di meno rispetto all’anno scorso (216) e che conferma un trend in decrescita. Un morto ad Ascoli Piceno Purtroppo, anche quest’anno c’è stata una dipartita legata ai festeggiamenti per la fine dell’anno. Si segnala la scomparsa di un giovane di 26 anni di Ascoli Piceno che, per provare a spegnere un incendio generato da un petardo, è caduto in un dirupo. Una tragedia che conferma la pericolosità – diretta o indiretta – dei Botti di capodanno. Il bilancio dei Botti di capodanno 2020 Oltre alla prematura ... Leggi la notizia su termometropolitico

