Usa, la spiaggia sembra una distesa di ghiaccio: ma è schiuma del mare. L’effetto è spettacolare (Di martedì 31 dicembre 2019) sembra neve ma in realtà è schiuma che viene dal mare. È lo spettacolo che si sono trovati davanti molti abitanti di Hampton Beach, nello stato del New Hampshire negli Stati Uniti. Le raffiche di vento di questi ultimi giorni, infatti, hanno portato sulla spiaggia grandi quantità di schiuma. L’effetto è spettacolare: una specie di lastra di ghiaccio sembra invadere non solo la battigia ma anche la strada del lungomare. Video Twitter/ Jimmy Dunn L'articolo Usa, la spiaggia sembra una distesa di ghiaccio: ma è schiuma del mare. L’effetto è spettacolare proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

