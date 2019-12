Tecnologia: le peggiori password del 2019, tante riconferme e new entry (Di martedì 31 dicembre 2019) La peggiore password utilizzata dagli utenti anche nel 2019 è stata “123456“: lo ha rilevato SplashData, che tra le prime venti inserisce anche “qwerty“, “password“, “iloveyou” e “admin“. I ricercatori di SplashData hanno analizzato le parole chiave più facili da indovinare è le più usate, sollevando perplessità sulla leggerezza degli utenti nella scelta della prima forma di difesa online. Tra le new entry della classifica di quest’anno ci sono “1q2w3e4r”e “qwertyuiop”, varianti di password già inefficaci.L'articolo Tecnologia: le peggiori password del 2019, tante riconferme e new entry Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

