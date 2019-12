Sentono rumori la notte di Capodanno: la scoperta è sconvolgente (Di martedì 31 dicembre 2019) E’ la sera di Capodanno, tutto è pronto per il cenone. Fervono i preparativi: festoni, bottiglie di champagne e musica, non manca nulla. In casa c’è una bella atmosfera di festa e la famiglia C. è pronta ad accogliere parenti e amici. La magia si interrompe quando Sentono un rumore… Dalla cantina spunta… Tutta la famiglia si raduna in salone, non sanno cosa succede: Sentono un rumore sordo provenire dalla cantina, ma non capiscono di cosa si tratti. Insieme, mano nella mano, scendono le scale e nel buio più totale vedono, all’impovviso, una lucina. Un piccolo led che fluttua nel nulla. Non sanno come spiegarselo, fino a quando il figlio più piccolo accende una torcia e… ed ecco la sorpresa! Il loro gattino Sparkle aveva staccato una lucina dall’albero e vagava in cantina, alla cieca! L'articolo Sentono rumori la notte di Capodanno: la ... Leggi la notizia su velvetgossip

