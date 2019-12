Sci di fondo: Sergey Ustiugov vola in testa al Tour de Ski 2020, tripletta russa a Dobbiaco. Klaebo cede oltre un minuto, italiani lontani (Di martedì 31 dicembre 2019) Russia al potere nella terza tappa del Tour de Ski 2020. Il vento dell’Est si prende tutto: la 15 km a tecnica libera di Dobbiaco e anche la leadership dell’evento proprio nell’ultimo giorno dell’anno. Individualmente, a conquistare vittoria e primato è Sergey Ustiugov, con una performance inarrestabile soprattutto nella seconda metà di gara: il suo tempo è di 31’02″5. A completare la festa russa ci pensano Ivan Yakimushkin, mai tra i primi 5 in Coppa del Mondo prima, con 22″6 di ritardo, e Alexander Bolshunov, che pur con un finale in calando riesce a mantenere il terzo posto a 29″ da Ustiugov. Il primo dei non russi al traguardo è lo svedese Calle Halfvarsson, che dopo la rinuncia a disputare la fase a eliminazione diretta della sprint di Lenzerheide va a prendersi il quarto posto a 29″6 dal leader, mentre è quinto il norvegese ... Leggi la notizia su oasport

FondoItalia : Fondo: Ustiugov alza ancora la voce, dominio russo nella 15km di Dobbiaco; crolla Klæbo - OA_Sport : Sci di fondo: Sergey Ustiugov vola in testa al Tour de Ski 2020, tripletta russa a Dobbiaco. Klaebo cede oltre un m… - sportface2016 : Non brillano gli azzurri, vince #Ustiugov a #Dobbiaco -