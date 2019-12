Lorenzo Crespi sulla sua malattia: “Sono stato sfruttato” (Di martedì 31 dicembre 2019) Lorenzo Crespi, attore italiano ultimamente lontano dai riflettori, è stato ospite dell’ultima puntata di Vieni da me di lunedì 30 dicembre. L’uomo ha raccontato il periodo difficile della malattia vissuta in solitudine e di come si sia sentito sfruttato in quella occasione. Inoltre ripercorre la sua carriera televisiva che l’ha portato al successo. La confessione di Lorenzo Crespi sul difficile passato Alla domanda della conduttrice Caterina Balivo sull’essersi mai pentito di qualcosa, l’attore risponde: “Nel 2014, quando sono stato male, mi sono sfogato sui social. Ad un certo punto sono intervenute persone che volevano aiutarmi a modo loro. Queste persone, per aiutare me, in realtà, aiutavano loro stesse e ogni volta che le rivedevo tiravano sempre fuori la storia della mia malattia”. Secondo Crespi alcuni conduttori, di cui non fa il nome, avrebbero ospitato l’uomo solo per ... Leggi la notizia su thesocialpost

DanielaVitello1 : #Vienidame Lorenzo Crespi: 'Ho amato di nascosto una donna per 14 anni. L'ho conosciuta in un programma'… - HarlockHarlok : Lorenzo Crespi a Vieni da me confessa: «Sul set le attrici dimenticavano di avere un marito» - infoitcultura : Lorenzo Crespi/ Video: 'La mia carriera è finita per colpa della 'ndrangheta' -