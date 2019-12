I consigli per proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno (Di martedì 31 dicembre 2019) Si avvicina la notte di Capodanno e, come sempre, sono tanti i consigli per proteggere i cani e i gatti dai botti che potrebbero causare diverse problematiche agli animali domestici. Se la notte di San Silvestro è una delle più attese per la gente quale momento di svago e puro divertimento, per i nostri cuccioli è la più temuta dell’intero anno. consigli per proteggere cani e gatti a Capodanno Come è oramai risaputo, i botti di Capodanno potrebbero creare diversi problemi agli animali domestici. Dunque, quali rimedi per proteggere i nostri cani o i nostri gatti? Secondo quanto dichiarato dalla Protezione Animali, ciascun proprietario dovrebbe tenere al sicuro il proprio animale in una zona sicura della propria abitazione. E’ fondamentale tenere accesa la televisione (così come stereo) al fine di attutire i rumore provenienti dai botti, chiudere le persiane e le finestre. Per ... Leggi la notizia su notizie

FedericoDinca : Che #Sardegna, #Basilicata ed #Umbria siano in esercizio provvisorio perchè i rispettivi consigli regionali non han… - twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… - MinisteroDifesa : Concludiamo l’anno in sicurezza! Segui i consigli dei @_Carabinieri_ per trascorrere in serenità anche l’ultimo gi… -