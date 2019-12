31 dicembre 1999, Eltsin si dimette in favore di Vladimir Putin (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 31 dicembre del 1999, Boris Eltsin si dimette da presidente della Russia, in piena crisi economica. Al suo posto il premier Vladimir Putin. Sono passati vent’anni esatti dalle dimissioni di Boris Eltsin. Il 31 dicembre 1999, infatti, in diretta televisiva, il presidente della Federazione russa annunciava le proprie dimissioni. Il primo presidente della Russia post-comunista Eltsin era salito al potere nel 1991, vincendo le prime elezioni democratiche tenutesi dopo il crollo dell’Unione Sovietica. In agosto, tuttavia, i comunisti più conservatori tentarono un colpo di Stato. L’immagine di Eltsin che si issa da un carrarmato passerà alla storia: gli insorti perdono, Gorbacev esce di scena e il potere del presidente ne esce rafforzato. https://www.youtube.com/watch?v=xGMyAnefL-8 Gli anni della presidenza Eltsin A fine 1991 l’Unione ... Leggi la notizia su newsmondo

