Sparatoria in una chiesa in Texas | l’aggressore fa partire due colpi e viene ucciso dalle

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Prima il silenzio poi duesparati dall’aggressore, quindi la reazione delle guardie private che in pochi secondi neutralizzano l’uomo. Sono le immagini dellaavvenuta domenica in unadi White Settlement, in. Il video è stato ripreso da quella che sembra essere una telecamera interna alla stessae trasmesso in diretta streaming su Youtube. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, sono due le vittime dell’attacco, oltre all’uomo armato. Nella clip diverse persone armate, guardie private della comunità della West Freeway Church of Christ, accerchiano l’aggressore. L'articoloin unain, l’aggressore fadueguardie private. Le immagini proda Il Fatto Quotidiano.

