Roberto Gonzalez Lopez, noto attore conosciuto come Sebastián Ferrat, si è spento (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roberto Gonzalez Lopez, noto attore sudamericano conosciuto come Sebastián Ferrat, si è spento stroncato da un batterio killer. L’attore era in coma da 3 mesi. Sembra che l’infezione sia stata causata dal consumo di carne di maiale avariata in avanzato stato di decomposizione. Il mondo del cinema è in lutto: il 29 dicembre 2019 si è spento Sebastián Ferrat a causa di un batterio letale che gli ha causato un’infezione, Sembra che il noto attore si sia ammalato dopo aver consumato carne di maiale in avanzato stato di decomposizione. L’attore, nato a Mexicali il 17 settembre 1979, ha trascorso tre mesi in coma per una condizione cerebrale causata dal batterio killer. Tra le sue interpretazioni più conosciute c’era il ruolo del cattivo Juan Antonio El Marcado nella terza ... Leggi la notizia su bigodino

