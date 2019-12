Mondragone | “un 2020 seduti dalla parte del torto” | gli Auguri dell’AMBC

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell’AssociazioneBene Comune. “Stiamo per dire addio al 2019. Sappiamo che questo 2019 è stato un anno pesantissimo per la città di. Non stiamo qui a ripercorrere le crisi ambientali e sociali che hanno caratterizzato anche l’anno che si chiude né le fasi del progressivo peggioramento dei servizi essenziali e delle condizioni di vita dei cittadini. Una città quasi permanentemente sporca e sommersa dai rifiuti (anche queste feste sono state ). Una città sempre più insicura e povera. Una città senza lavoro. Una città senza protezioni sociali. Una città del traffico, del caos, del cemento e del consumo di suolo. Una città priva di consapevolezza e sguardo critico. E quest’ultimo è forse il tratto che più ci preoccupa, tanto che durante il 2019 ...

