Migranti | come Lamorgese batte Salvini

(Di lunedì 30 dicembre 2019) LucianaMatteo. Virginia Sala sul Fatto Quotidiano oggi fa il punto sull’emergenza inventata che il leader della Lega sbandiera per farsi campagna elettorale e spiega che c’è pochissima trippa per gatti, visto che questi sono i dati ufficiali al 27 dicembre: nel 2019 sono sbarcate poco meno di 11.450 persone, a dicembre circa 560, effettivamente in aumento da settembre (2.500, 2.000 e 1.200 tra settembre e novembre mentre erano tra i mille e i 1.200 tra giugno e agosto, poche centinaia nei primi mesi). Ma di cosa parliamo? DI POCHE migliaia di persone e nessuna emergenza, almeno per ora. Basta infatti allargare lo sguardo a una prospettiva annuale per riportare il fenomeno alle sue reali dimensioni e verificare che se a fine dicembre 2018 gli sbarchi erano stati 21 mila, nel 2017 e nel 2016, rispettivamente ce n’erano stati 118mila e 181mila. Non è ...

