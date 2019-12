Mercato Juventus, arriva la conferma: assalto a Donnarumma, i dettagli! (Di lunedì 30 dicembre 2019) Mercato Juventus – Clamorosa indiscrezione riportata da tuttojuve.com. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la Juventus sarebbe molto interessata al portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con i rossoneri scadrà il prossimo giugno 2021. Gigio non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale con il Diavolo, ragion per cui Fabio Paratici potrebbe fare irruzione da un momento all’altra nella trattativa Donnarumma-Milan, proponendo al portiere un ricco quadriennale. Mercato Juventus, Donnarumma nel mirino A rivelare il possibile blitz di Paratici per Donnarumma è anche il Corriere dello Sport, alla luce degli ottimi rapporti che la dirigenza di Corso Galileo Ferraris intrattiene con l’agente del calciatore, quel Mino Raiola che è stato il principale artefice del trasferimento di De Ligt sotto la Mole. Al momento si tratta soltanto di ... Leggi la notizia su juvedipendenza

