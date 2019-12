Maria De Filippi minacciata di morte a causa di Uomini e Donne: interviene da Digos (Di lunedì 30 dicembre 2019) La notizia è stata riportata oggi, 30 dicembre 2019, dalla sezione Notizie di Yahoo. La Regina della televisione italiana, ovvero Maria De Filippi, è presente sulle reti Mediaset ormai da oltre vent’anni dove i suoi programmi sono seguiti da milioni di telespettatori. Nel dating show “Uomini e Donne”, per due anni consecutivi, la conduttrice pavese ha proposto il trono gay. Infatti a sedersi sulla famosissima poltrona rossa c’è stato un ragazzo omosessuale: nella prima edizione è stato il veronese Claudio Sona, mentre in quella del 2017 abbiamo visto il giovanissimo Alex Migliorini. (Continua…) Ma nelle ultime ore sono emerse delle notizie agghiaccianti che riguardano la moglie di Maurizio Costanzo. Di cosa si tratta? Nei paragrafi sottostanti leggerete tutti i dettagli. In questi giorni, la De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al ... Leggi la notizia su howtodofor

mbyasingingstar : RT @mostlyjikook: @atarvssia Wow, Namjoon, ora parli italiano?!? Visto che l'inglese l'hai imparato con 'Friends' per caso l'italiano l'ha… - mostlyjikook : @atarvssia Wow, Namjoon, ora parli italiano?!? Visto che l'inglese l'hai imparato con 'Friends' per caso l'italian… - notizieit : Maria De Filippi minacciata di morte, Digos interviene: “Colpa di UeD” -