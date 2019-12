Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ildice addio a un altro attore, che va via giovanissimo. È morto domenica 29 dicembre, molto attivo nellatinoamericano e noto anche al pubblico italiano che segue quel genere. È rimasto vittima di una tgerribile infezione batterica contratta dopo aver consumatodi maiale conservata male e che, di conseguenza, era già in uno stato di decomposizione.era nato a Mexiclia il 17 settembre del 1979 ed era in come da ormai tre mesi dopo che l’infezione aveva raggiunto il cervello. Tra i suoi lavori più noti la parte di Juan Antonio “El Marcado” nella trerza stagione de “El Señor de los Cielos”, alle nostre latitudini noto come “Il signore dei cieli”.si trovava da due mesi in un ospedale della sua città natale, nella Bassa California, uno stato del Messico, ma i suoi amici non hanno potuto incontrarlo perché la ...

Noovyis : (Lutto nel cinema: l’attore Sebastián Ferrat muore a 40 anni. Batterio killer in carne di maiale) Playhitmusic -… - Vin70351725 : @FmMosca Scusa nel mio caso mi ero scordato di mandarti #affaculo FATTO! Scherzo... Anzi sono vicino al tuo lutto x… - NoviyeModel : RT @TGMesports: Il mondo di @LeagueOfLegends e del.competitivo Nord Americano piangono la morte di Maria 'Remilia' Creveling -