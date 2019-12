Lobotka – Napoli operazione quasi fatta! (Di lunedì 30 dicembre 2019) Daniele Longo, Lobotka-Napoli è un’operazione quasi fatta e ad inizio gennaio potrebbe già arrivare anche l’annuncio A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, sono intervenuti Longo, Cannella e Bosco per parlare di Lobotka al Napoli, una operazione di mercato che -secondo alcuni opinionisti- è quasi conclusa. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net Daniele Longo, giornalista “Lobotka-Napoli è un’operazione quasi fatta e ad inizio gennaio potrebbe già arrivare anche l’annuncio. La valutazione di Lobotka si è abbassata da 25 milioni a 18 milioni e sarei molto sorpreso se dovesse saltare l’operazione. Il calciatore ha bisogno di adattarsi alla realtà Napoli, ma è adatto alla squadra, per caratteristiche. Giuntoli vuole mettere il giocatore a disposizione di Gattuso il prima possibile ed è fondamentale quindi portarlo subito a Napoli anche perché il ragazzo ... Leggi la notizia su forzazzurri

