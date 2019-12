Live – Non è la d’Urso si sposta ancora, a gennaio torna alla domenica sera (Di martedì 31 dicembre 2019) Prosegue il valzer dei palinsesti invernali Mediaset, che cambiano ancora e a farne le spese è ancora "Live - Non è la d'Urso", inizialmente previsto al mercoledì e ora collocato nuovamente nella fascia in cui era stato piazzato a inizio stagione, ovvero la domenica in prima serata, dove era stato bocciato lo scorso novembre. Leggi la notizia su tv.fanpage

matteosalvinimi : Non vedo l'ora che arrivi questo 26 gennaio: per la prima volta in Emilia-Romagna la partita è aperta. Sono assolut… - matteosalvinimi : Non potevo mancare alla tradizionale festa natalizia della Lega ad Albino (Bergamo)! Seguite in diretta anche voi!… - mariobiondi : Siete pronti a festeggiare il Capodanno insieme a me? Vi aspetto domani in Piazza Giulio Cesare a Palermo! Non manc… -