L’attacco a New York e lo spettro del suprematismo nero

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La East Coast degli Stati Uniti è nuovamente teatro di attacchi antisemiti, stavolta a Monsey, vicino Newed è solo per miracolo se non ci sono stati morti. L’attentatore, identificato come il 37enne Thomas Grafton, è un afro-americano, esattamente come lo sono David Anderson e Francine Graham , i due assalitori che lo scorso 10 dicembre avevano aperto il fuoco all’interno di un minimarket Kosher di Jersey City, uccidendo sei persone e ferendone numerosi altre. In quel caso l’attacco era inizialmente stato indicato come collegato a una compravendita di droga finita male, ma col passare delle ore gli elementi che emergevano portavano a dinamiche ben differenti. I due attentatori risultavano infatti legati a una frangia estremista del Black Hebrew Israelite Movement (Bhim), il; Anderson sarebbe inoltre già noto alle autorità per aver pubblicato sui ...

riotta : L'attacco terrorista antisemita a New York con i feriti a casa di un rabbino ortodosso è il tredicesimo in poche se… - Tg3web : L'attacco vicino a New York nella casa del rabbino arriva dopo una lunga serie di episodi di antisemitismo, in aume… - MediasetTgcom24 : Attacco a rabbino a New York, cauzione da 5 milioni per l'aggressore #Usa -