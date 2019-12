Kate Middleton | William prova a riconquistarla dopo la crisi

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 30 dicembre 2019)sono ine il primogenito di Dianaa farsi perdonare dalla moglie. La coppia sta attraversando un periodo difficile e la tensione è palpabile a Sandringham, dove la Royal Family si è riunita per festeggiare il Natale. I gossip hanno preso forma soprattutto durante l’apparizione dialla messa che si è tenuta presso la chiesa St. Mary Magdalene. I duchi di Cambridge sono arrivati insieme ai figli George e Charlotte, ma i loro volti erano tirati e Catherine è apparsa piuttosto nervosa. Marito e moglie non si sono scambiati, come accade spesso, sguardi complici e sorrisi, ma sono apparsi piuttosto distanti. E mentre i tabloid hanno già iniziato a parlare di divorzio, secondo alcune fonti di Corte,starebbe tentando il tutto per tutto, pronto a recuperare il rapporto con la moglie. Come svela Page Six, il nipote della Regina ...

