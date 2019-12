Istat, la famiglia italiana è sempre più piccola: in aumento i single (Di lunedì 30 dicembre 2019) È in calo il numero delle famiglie italiane, che diventano anche sempre più piccole. L'Istat ha infatti svelato che il numero medio dei componenti di una famiglia italiana è passato dai 2,7 del 1997-1998 ai 2,3 del 2017-2018. Le "famiglie unipersonali" sono invece cresciute negli ultimi 20 anni di oltre 10 punti, passando dal 21,5% al 33%. Le famiglie con figli sono invece il 33,2%.Nel 2017 i matrimoni sono stati 191.287, circa 12mila in meno rispetto all'anno precedente. Sostanzialmente invariato il numero delle separazioni legali - da 99.611 (2016) a 98.461 (2017) - mentre i divorzi nel 2017 sono stati 91.629, circa 7.442 in meno rispetto al 2016, sul quale ha influito l'entrata in vigore del "divorzio breve".Non si arresta invece il calo demografico. Nel 2017 sono nati 458.151 bambini e nel 2018 il numero è sceso a 439.747, facendo segnare il nuovo minimo storico dall'Unità ... Leggi la notizia su blogo

