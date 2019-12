Hello Neighbor, scarica gratis il gioco per PC Windows (Di lunedì 30 dicembre 2019) Oggi, 30 dicembre, Epic Games fa l’ennesimo regalo, Hello Neighbor, a tutti i videogiocatori del mondo con un altro gioco da poter scaricare gratis sul proprio PC Windows.L’iniziativa partita il 10 dicembre terminerà il primo gennaio 2020, per dodici giorni la software house ha regalato un gioco al giorno e ormai il periodo promozionale si avvia al termine.Per poter scaricare i giochi in regalo, disponibile uno ogni 24 ore, occorre registrarsi su Epic Games, a meno che tu non ti sia già registrato (per esempio per giocare al super noto Fortnite) utilizzando la propria mail oppure tramite uno dei social a cui si è iscritti.Ogni nuovo gioco gratis è disponibile solo per quel giorno, quindi non lasciartelo scappare. Puoi richiedere il gioco (o i giochi) gratis ogni giorno sul tuo smartphone se accedi all’Epic Games Store tramite browser fino alle ore 17 del giorno ... Leggi la notizia su pantareinews

