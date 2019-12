Genova, crolla soffitto della galleria dell’A26: autostrada chiusa (Di lunedì 30 dicembre 2019) L'episodio nella galleria Bertè, in A26 in direzione Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade ma il crollo non ha coinvolto mezzi in transito. Leggi la notizia su fanpage

CasaleNews : #A26, crolla il soffitto di una galleria: chiuso il tratto tra #Masone e il bivio per la #A10 #GenovaSavona - simogorla : Non impariamo mai niente... #Genova, crolla soffitto della #galleria della #A26: autostrada chiusa - tribuna_treviso : Crolla il soffitto di una galleria: chiusa l’autostrada A26 vicino a Genova Voltri -