Gabriel Garko, amore al top: “Ho il cuore occupato e felice” (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’amore non è bello se non è litigarello, e le montagne russe del cuore non risparmiano neanche Gabriel Garko. Così, dopo il misterioso momento di crisi che aveva coinvolto l’attore e la sua misteriosa metà della mela, oggi il cielo è sereno per Garko. A raccontarlo è proprio lui che non solo sfoggia di nuovo un anello che pareva temporaneamente scomparso, ma rivela di essere “occupato”. Con chi? Continua a esserci mistero sul destinatario, o la destinataria, di tanta passione. amore al culmine, ma non si sa con chi È proprio Garko a parlare di nuovo d’amore e lo fa con i giornalisti del settimanale Nuovo a cui dice di avere il cuore “occupato e felice”. Ancora una volta, Garko sottolinea Garko, non c’è alcun bisogno di sapere chi sia il destinatario, o la destinataria, di tale amore: “Come va tra noi due? Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed ... Leggi la notizia su thesocialpost

Veronique__94 : @tw_fyvry @famigliasimpson @cheTVfa @misterf_tweets @Tvottiano @Federic01996 @enrick81 @napoliforever89 @gabrirz1… - CorriereTorino : Gabriel Garko: «A volte vorrei scomparire come Harry Potter» - novasocialnews : Gabriel Garko innamorato: “Il mio cuore è occupato e felice” #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -