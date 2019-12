Essere padri. La storia di «Pinocchio» e la sindrome di Geppetto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una delle critiche più ricorrenti fatte a Pinocchio, l’ultimo film di Matteo Garrone, è l’ossessiva ripetitività con cui Geppetto pronuncia il nome di suo figlio. Essere padri è una grande avventura, del resto. “Sono diventato babbo!” esclama ai quattro venti l’incredulo ed entusiasta genitore. Il pover'uomo voleva costruire un burattino per fare qualche soldo e invece si è ritrovato, da un minuto all’altro, a Essere padre. Nelle versioni meglio riuscite della trasposizione in video della favola narrata da Collodi il rapporto tra il burattino, che prende magicamente vita, e il suo creatore è al centro della narrazione. Geppetto è un uomo dimenticato dal mondo che non riesce nemmeno a mettere insieme il pranzo con la cena, eppure in lui il desiderio più forte è quello di diventare papà. Per il falegname vale tutto il contrario di quanto scritto dallo psicoanalista tedesco Alexander ... Leggi la notizia su gqitalia

pbrex668 : RT @Max552005: @Claudia63592467 @cipriani_franco @vfeltri Quanto dev’essere difficile essere padre in questa epoca. I padri non hanno la po… - ValentinaPrisc : @ilnononano1 @riccardogguerra Quando ho detto che eleggiamo governi? Ho semplicemente affermato che la maggioranza… - pablo13461 : RT @primulaverde: PERALTRO, «I 'DIRITTI SOCIO-ECONOMICI BASILARI', TESI AD IMPEDIRE CHE LA 'DIGNITÀ UMANA' POSSA ESSERE CALPESTATA O MESSA… -