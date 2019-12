Brescia, sequestra l’ex compagna per 3 giorni in una stanza d’albergo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una notizia che lascia sgomenti quella che arriva da Montichiari, comune in provincia di Brescia. Un vero e proprio sequestro messo in atto da un uomo originario di Mantova che per 3 giorni avrebbe rinchiuso all’interno di una camera di un hotel l’ex compagna. Un inferno di 72 ore durante le quali, con violenza, l’uomo avrebbe cercato a tutti i costi di farle firmare un contratto matrimoniale. Montichiari, sequestra l’ex in un albergo La notizia è stata diffusa in queste ore da Ansa che riporta nei dettagli la vicenda verificatasi in questi giorni a Brescia. Un uomo, secondo le agenzie stampa di circa 46 anni originario di Mantova, per 3 giorni avrebbe tenuto in ostaggio l’ex compagna, una donna di origini marocchine di 36 anni, all’interno di una camera d’albergo. La violenza di fronte al rifiuto della donna Secondo quanto venuto a galla e successivamente testimoniato ... Leggi la notizia su thesocialpost

SkyTG24 : Picchia e sequestra ex in un albergo, 46enne arrestato nel Bresciano - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Brescia, sequestra per 3 giorni la ex in albergo: arrestato #montichiari - zazoomnews : Brescia sequestra e picchia per tre giorni l’ex compagna per costringerla a sposarlo: arrestato - #Brescia… -